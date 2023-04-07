Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındakilerin hâkimiyeti Allah’ındır. Herkesin dönüşü nihayet Onun huzurunadır. Maide Suresi: 18 HADİS: Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2816

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