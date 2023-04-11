Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun ki biz peygamberleri apaçık delillerle gönderdik. Buna rağmen insanların çoğu yeryüzünde kan döküp fesat çıkarmaya devam ettiler. Maide Suresi: 32 HADİS: Oruçlu kimsenin yanında yemek yendiğinde, yemek işi bitinceye kadar, melekler durmadan Allah’tan onun için günahlarının bağışlanmasını dilerler. Camiü’s-Sağir, No: 1173

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