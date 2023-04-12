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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

12 Nisan 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Allah’ın rızasına ulaştıracak vesileleri arayın ve Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Maide Suresi: 35

HADİS:

Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günü o kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse giremez.

Camiü’s-Sağir, No: 1302

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