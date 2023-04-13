Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünde olan bütün şeyler ve onların bir katı daha kâfirlerin olsa da, kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler kabul edilmez. Maide Suresi: 36 HADİS: Şüphesiz oruçlu için iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir dua hakkı vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1325

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