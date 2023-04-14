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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

14 Nisan 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (kâfirler) Cehennem azabından çıkıp kurtulmak isterler, fakat oradan kurtulacak değillerdir. Onların azabı devamlıdır. 

Maide Suresi: 37

HADİS:

Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.

Camiü’s-Sağir, No: 1344

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