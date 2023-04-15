Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (kâfirler) Cehennem azabından çıkıp kurtulmak isterler, fakat oradan kurtulacak değillerdir. Onların azabı devamlıdır. Maide Suresi: 37 HADİS: Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Camiü’s-Sağir, No: 1344

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