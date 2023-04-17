Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır... Kadir Suresi: 1-3 HADİS: Allah, Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir. Camiü’s-Sağir, No: 1040

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.