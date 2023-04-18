Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’a aittir. Dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kàdirdir, kudreti her şeye galiptir. Maide Suresi: 40 HADİS: Nice oruç tutanlar da vardır ki, bu oruçtan nasiplerini sadece aç ve susuz kalmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2247

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