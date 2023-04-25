Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ya Muhammed! Sana daha önce inzal edilen kitapları tasdik eden ve o kitaplardaki hakikatleri koruyan Kur’ân’ı inzal ettik. Maide Suresi: 48 HADİS: Ümmetim hakkında en çok korktuğum, Allah’a ortak koşmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1248

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