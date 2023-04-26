Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmet. Haktan gelenden ayrılıp onların heveslerine uyma.? Maide Suresi: 48 HADİS: Cennette en aşağı derecede olanın temaşa ettiği mülkünün mesafesi bin senelik yoldur. Camiü’s-Sağir, No: 1249

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