Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz her biriniz için ayrı bir yol, bir şeriat tayin ettik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı; ancak imtihan için farklı ümmetlere ayırdık.

Maide Suresi: 48 HADİS: Allah’ın kula en merhametli olduğu an, kabrine konulduğu andır. Camiü’s-Sağir, No: 1250

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