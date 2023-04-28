Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın huzurunda hesap vereceğinizi düşünün ve birbirinizle hayırda yarışın. Hakkında ihtilâfa düştüğünüz hususlarda gerçek hükmü yine O verecektir. Maide Suresi: 48 HADİS: Mü’minlerin ruhları yedinci kat göktedir. Oradan Cennetteki makamlarını seyrederler. Camiü’s-Sağir, No: 1251

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