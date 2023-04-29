Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz sana Kitabı insanların heveslerine tâbi olmayıp Allah’ın inzal ettikleri ile hükmedesin diye verdik. Ehl-i Kitab’ın seni yanıltmalarından sakın. Maide Suresi: 49 HADİS: Cennet ehlinin hanımları, hiç kimsenin duymadığı güzel nağmelerle kocaları için şarkı söylerler. Camiü’s-Sağir, No: 1252

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