Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ehl-i Kitab’ın seni yanıltmalarından sakın. Şâyet onlar senin hak ile verdiğin hükümlerini kabul etmezlerse Allah onları günahları sebebiyle musibete uğratmak dilemiştir. Maide Suresi: 49 HADİS: Kıyamet Günü insanlardan en çok pişmanlık duyacak olan, dinini başkasının dünyası için satan kimsedir. Camiü’s-Sağir, No: 1253

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