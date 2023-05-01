Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Necm Suresi: 39 HADİS: İşçinin ücretini, alnının teri kurumadan verin.

Camiü’s-Sağir, No: 667

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