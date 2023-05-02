Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şurası bir gerçektir ki insanların bir çoğu, Allah’a itaatten çıkmış fasık kimselerdir. Maide Suresi: 49 HADİS: Kıyamet Günü insanların hatası en büyük olanları, boş lafa dalanlarıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1256

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