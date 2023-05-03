Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Akıl ve iz’an sahibi olanlar için Allah’ın verdiği hükümlerden daha güzel hüküm verilebilir mi? Maide Suresi: 50 HADİS: Kıyamet Günü Allah’ın kullarının en üstünleri çok hamdedenlerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1257

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