Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların (münafıkların) işledikleri bütün amelleri boşa gitmiş, dünya ve ahirette hüsrana uğramışlardır. Maide Suresi: 53 HADİS: Ağızlarınız Kur’ân’ın yollarıdır. Öyle ise misvakla temizleyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 1258

Okunma Sayısı: 525

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.