Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah öyle bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı izzet sahibidirler ve Allah yolunda cihad ederler. Maide Suresi: 54 HADİS: Allah katında en büyük günah, kişinin, geçimi kendisine ait olanları ihmal etmesidir. Camiü’s-Sağir, No: 1259

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