Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizin gerçek dostlarınız ancak Allah ve Resulüdür. Mü’minlerden de namazlarını kılanlar, zekâtlarını verenler ve Allah’ın huzurunda ihlâsla rükûya gidenlerdir. Maide Suresi: 55 HADİS: Ümmetim dalâlet üzere ittifak etmeyecektir. Siz bir ihtilâf gördüğünüzde sevad-ı âzama tâbi olunuz. Camiü’s-Sağir, No: 1261

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