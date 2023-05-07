Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kimler Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse şüphe yok ki Allah’a samimiyetle teslim olan bu topluluk galip olanların tâ kendileridir. Maide Suresi: 56 HADİS: Bir ev halkı birbirlerine iyilik ve ikramda bulunduğunda Allah üzerlerine rızık akıtır ve Allah’ın himâyesinde olurlar. Camiü’s-Sağir, No: 1270

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