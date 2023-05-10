10 Mayıs 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların çoğunun düşmanlığa, günaha, zulme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.
Maide Suresi: 62
HADİS:
Kıyamet Gününde insanlar içerisinde bana en yakın olan bana en fazla salâvat getirendir.
Camiü’s-Sağir, No: 1275
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