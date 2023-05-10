Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların çoğunun düşmanlığa, günaha, zulme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

Maide Suresi: 62

HADİS:

Kıyamet Gününde insanlar içerisinde bana en yakın olan bana en fazla salâvat getirendir.

Camiü’s-Sağir, No: 1275