Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudîler “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Onların elleri bağlansın ve bu sözlerinden dolayı onlara lânet olsun! Bilâkis Allah’ın kudreti ve rahmeti çok geniştir. Maide Suresi: 64 HADİS: Allah’ın öldükten sonra mü’mine ilk mükâfatı, cenazesine katılanların bağışlanmasıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1276

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