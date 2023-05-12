Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ehl-i Kitap gerçekten iman edip Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak takva sahibi olsalardı Biz onların günahlarını örter ve nimetlerle dolu Cennetimize koyardık. Maide Suresi: 65 HADİS: Kıyamet Günü kula hesabı ilk sorulacak nimet şudur: “Biz sana sıhhat vermedik mi? Ve sana kana kana soğuk su içirmedik mi?” Camiü’s-Sağir, No: 1277

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