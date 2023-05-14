Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Rabbinden sana inzal edileni insanlara tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Maide Suresi: 67 HADİS: Şüphesiz Allah’ın yeryüzündeki evleri camilerdir. Camilere ibadet için uğrayan kimselere ihsanda bulunmak Allah’ın üzerine bir haktır. Camiü’s-Sağir, No: 1279

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