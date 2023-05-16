Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Tevrât’a, İncil’e ve Rabbinizden size inzal edilene (Kur’ân’a) inanmaz ve hakkıyla uymazsanız hiçbir gerçeğe dayanmış olmazsınız.” Maide Suresi: 68 HADİS: Ahde titizlikle vefâ göstermek imandandır. Camiü’s-Sağir, No: 1281

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