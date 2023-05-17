Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yemin olsun ki Rabbinden sana inzal edilenler onların çoğunun küfrünü ve azgınlığını arttıracaktır. Bu sebeple sen kâfirler için hiç de tasalanma.

Maide Suresi: 68

HADİS:

Birbirinin sıkıntısından dolayı acı çekmesi mü’minler üzerine bir haktır. Tıpkı bedenin sıkıntısından başın acıçekmesi gibi.

Camiü’s-Sağir, No: 1282