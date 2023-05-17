17 Mayıs 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yemin olsun ki Rabbinden sana inzal edilenler onların çoğunun küfrünü ve azgınlığını arttıracaktır. Bu sebeple sen kâfirler için hiç de tasalanma.
Maide Suresi: 68
HADİS:
Birbirinin sıkıntısından dolayı acı çekmesi mü’minler üzerine bir haktır. Tıpkı bedenin sıkıntısından başın acıçekmesi gibi.
Camiü’s-Sağir, No: 1282
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