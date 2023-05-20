Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yemin olsun ki “Meryem oğlu Mesih, Allah’tır” diyenler kâfir oldular. Halbuki Mesih “Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin.” demişti.

Maide Suresi: 72

HADİS:

Şüphesiz Cebrail kalbime şöyle ilham etti: “Bir canlı ömür süresini tamamlamadıkça ve rızkını tamamıyla almadıkça ölmez.”

Camiü’s-Sağir, No: 1286