20 Mayıs 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yemin olsun ki “Meryem oğlu Mesih, Allah’tır” diyenler kâfir oldular. Halbuki Mesih “Ey İsrailoğulları! Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin.” demişti.
Maide Suresi: 72
HADİS:
Şüphesiz Cebrail kalbime şöyle ilham etti: “Bir canlı ömür süresini tamamlamadıkça ve rızkını tamamıyla almadıkça ölmez.”
Camiü’s-Sağir, No: 1286
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.