Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Maide Suresi: 72 HADİS: Birinize rızkının gelmekte gecikmesi onu Allah’ın emirlerini ve yasaklarını çiğneyerek aramaya sevk etmesin. Şüphesiz Allah’ın yanındaki nimetlere ancak Ona itaatle erişilir. Camiü’s-Sağir, No: 1287

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