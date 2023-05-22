Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler de kâfir oldular. Gerçek şu ki Allah birdir ve Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Maide Suresi: 73 HADİS: Şüphesiz Sübhanallah, Elhamdülillâh ve Allahüekber kelimeleri ağacın yapraklarını döktüğü gibi günahları dökerler. Camiü’s-Sağir, No: 1287

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.