Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar hâlâ Allah’a tevbe edip affedilmelerini istemeyecekler mi? Allah Gafûr ve Rahîm’dir, tevbeleri kabul eder ve merhametle muamele eder. Maide Suresi: 74 HADİS: Kur’ân’ın bir suresi vardır ki, otuz ayettir. Kişi için bağışlanıncaya kadar şefaat edecektir. O sure, “Tebârekellezî biyedihi’l-mülk” diye başlayan Mülk Suresi’dir. Camiü’s-Sağir, No: 1288

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