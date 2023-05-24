Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamber geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Maide Suresi: 75 HADİS: Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır. Camiü’s-Sağir, No: 1289

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