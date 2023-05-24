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24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

24 Mayıs 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamber geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır.

Maide Suresi: 75

HADİS:

Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır.

Camiü’s-Sağir, No: 1289

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