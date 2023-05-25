Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da bak ki nasıl yüz çeviriyorlar! Maide Suresi: 75 HADİS: Ümmetimin en şerlileri Sahabîlerime karşı en cüretkâr olanlarıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1290

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