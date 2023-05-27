Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Haktan ayrılarak dininizde aşırılığa kaçmayın. Sizden önce sapan, birçoklarını saptıran ve doğru yoldan ayrılanların hevâsına uymayın.” Maide Suresi: 77 HADİS: Şüphesiz gizli verilen sadaka Allah’ın gazabını dindirir. Akrabalarla iyi ilişkiler ömrü uzatır. İyiliklerin yapılması kötü ölümden korur. Camiü’s-Sağir, No: 1294

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