Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İsrailoğullarından inkâr edenler Dâvûd’un ve Meryem oğlu İsâ’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Çünkü onlar hadlerini aşmış ve isyan etmiş bir topluluktu. Maide Suresi: 78 HADİS: “Lâ ilâhe illâllah” sözü kendisini söyleyen kimseden doksan dokuz belâ çeşidini def eder. Ki, bunların en hafifi kaygı ve üzüntüdür. Camiü’s-Sağir, No: 1294

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