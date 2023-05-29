Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yemin olsun ki onların yaptıkları ne kadar kötü bir şeydi.



Maide Suresi: 79

HADİS:

Cennetin dereceleri Kur’ân surelerinin ayetleri kadardır. Kur’ân’ı gereği gibi amel ederek okuyan kimse Cennete girince onun derecesinin üzerinde hiç kimse bulunmaz.



Camiü’s-Sağir, No: 1295