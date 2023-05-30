Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yahudîlerden çoğunun kâfirlerle dost olduğunu görürsün. Nefisleri onlara ne kötü bir sonuç hazırlamıştır. Allah onlara gazap etmiştir, onlar azapta ebedî kalıcıdırlar.

Maide Suresi: 80 HADİS: Büyük mükâfatlar, büyük musibetlerin beraberindedir.

Camiü’s-Sağir, No: 1296

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