Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer onlar Allah’a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı o inkârcıları dost edinmezlerdi; fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır.

Maide Suresi: 81

HADİS:

Allah sevdiği kavmi musibetleremüptelâ eder. Buna sabır ve rızâ gösterenlere Allah’ın rızası, hoşnutsuzluk gösterenlere ise gazâbı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1296