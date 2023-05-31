31 Mayıs 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer onlar Allah’a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı o inkârcıları dost edinmezlerdi; fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır.
Maide Suresi: 81
HADİS:
Allah sevdiği kavmi musibetleremüptelâ eder. Buna sabır ve rızâ gösterenlere Allah’ın rızası, hoşnutsuzluk gösterenlere ise gazâbı vardır.
Camiü’s-Sağir, No: 1296
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