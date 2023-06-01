Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edenlere en şiddetli düşman olarak, insanlardan Yahudîleri ve Allah’a şirk koşanları bulursun. Onlardan, inananlara sevgice en yakın “Biz Hristiyanız” diyenleri bulursun. Maide Suresi: 82 HADİS: Kendisinden faydalanılmayan bir ilim, Allah yolunda harcanmayan bir hazine gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1297

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