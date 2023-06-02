Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Hıristiyanların, Resûle indirileni işittiklerinde, hakikati tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup, “Rabbimiz! İnandık, bizi de şahitlerden yaz” dediklerini görürsün. Maide Suresi: 83 HADİS: Allah’ın evleri olan câmi benzeri yerleri maddeten ve manen imar edenler Allah’ın has kullarıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1298

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