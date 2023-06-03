Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (O Hristiyanlar) yine “Rabbimizin bizleri salihler arasına katmasını umup dururken niçin Allah’a ve hak olarak bize gelene iman etmeyelim?” derler. Maide Suresi: 84 HADİS: Şüphesiz Cennette gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırına gelmeyen nimetler vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1307

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