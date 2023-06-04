Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Bu sözlerinden dolayı Allah onları ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan Cennetlerle mükâfatlandırdı. İyilik yapanların mükâfatı işte budur. Maide Suresi: 85 HADİS: Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi “Dârü’l-ferahtır [sevinç köşkü].” Buraya ancak çocukları sevindirenler girer. Camiü’s-Sağir, No: 1308

Okunma Sayısı: 263

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.