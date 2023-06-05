Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kur’ân’ı inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ehlidirler. Maide Suresi: 86 HADİS: Cennette büyük bir köşk vardır, ismi cömertler köşküdür. Camiü’s-Sağir, No: 1310

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