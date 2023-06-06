Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz ve güzel nimetleri kendinize haram kılarak haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Maide Suresi: 87 HADİS: Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Camiü’s-Sağir, No: 1311

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