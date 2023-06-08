Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Maide Suresi: 89 HADİS: Kim benim ağzımdan bilerek yalan konuşursa Cehennemdeki yerine hazırlansın. Camiü’s-Sağir, No: 1313

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