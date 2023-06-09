Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah size böylece ayetlerini açıklıyor. Maide Suresi: 89 HADİS: Cuma gününde öyle bir an vardır ki, Müslüman bir kul namaz kılarken o anda Allah’tan hayırlı bir şey dilerse, Allah onu mutlaka kendisine verir. Camiü’s-Sağir, No: 1301

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