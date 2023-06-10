Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve şans için çektiğiniz fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Maide Suresi: 90 HADİS: Allah’ın öyle kulları vardır ki, insanları ferasetleriyle tanırlar. Camiü’s-Sağir, No: 1314

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