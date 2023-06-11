Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz, şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi: 91 HADİS: Şüphesiz Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ümmetimden gelen selâmları bana ulaştırırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 1316

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