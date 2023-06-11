11 Haziran 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphesiz, şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
Maide Suresi: 91
HADİS:
Şüphesiz Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ümmetimden gelen selâmları bana ulaştırırlar.
Camiü’s-Sağir, No: 1316
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