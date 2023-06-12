Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve Peygambere itaat edin, karşı gelmekten sakının; eğer yüz çevirirseniz bilin ki, peygamberimize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir. Maide Suresi: 92 HADİS: Allah’ın her namaz vaktinde şöyle seslenen bir meleği vardır: “Ey Âdemoğulları! Kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkınız.” Camiü’s-Sağir, No: 1317

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