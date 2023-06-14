Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Deniz hayvanları ve yiyecekleri istifadeniz için size ve yolculara helâl kılınmıştır... Maide Suresi: 96 HADİS: Şüphesiz ki, Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Onları, manalarını anlayıp inanarak ezberleyip okuyan Cennete girer. Camiü’s-Sağir, No: 1320

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